У кабінеті офіцера виявили ще дві гранати

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю, який подарував гранати помічнику Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову. Через підрив однієї з гранат Частяков загинув, а також травмувався його син, повідомили у прес-службі ДБР у четвер, 9 листопада.

За даними слідства, старший помічник заступника Головнокомандувача ЗСУ Олег Тімченко подарував на день народження Геннадію Частякову ящик із гранатами, на які не мав відповідного дозволу.

«Офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв», – повідомили у прес-службі ДБР.

Ще дві гранати посадовець продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету. Снаряди вилучили правоохоронці під час обшуків. Офіцеру оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (придбання, зберігання, носіння та збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Досудове слідство триває.

Пізніше Печерський суд Києва не призначив запобіжний захід Тімченку. Прокурори вимагали призначити офіцеру домашній арешт, проте, за даними «Суспільного», суддя не задовольнила це клопотання. Журналісти повідомили, що Тімченко не коментував питання, звідки в нього були гранати, а пізніше його адвокат зазначив, що він не коментуватиме нічого, поки триває слідство.

Нагадаємо, 6 листопада у власному будинку на Петропавлівській Борщагівці від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. За даними МВС, майор повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів 13-річному синові. Частяков забрав гранату в хлопчика та висмикнув кільце у боєприпаса, що спричинило вибух. Внаслідок отриманих поранень чоловік загинув, його сина госпіталізували із тяжкими пораненнями.

Наступного дня речниця МВС Мар’яна Рева повідомила, що міністерство встановило особу чоловіка, який подарував гранати Частякову. За її словами, чоловік сам зізнався, що подарував гранати помічнику Залужного, проте попередив, що вони бойові. Водночас Мар’яна Рева зазначила, що Частяков, імовірно, не повірив чоловіку, що гранати справжні.

Розслідування щодо загибелі Частякова триває за статтями ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.