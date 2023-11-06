Вибух стався під час відкриття пакунку з подарунком

У понеділок, 6 листопада, у селі Чайки, що на Київщині, загинув помічник Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. Військовий загинув від вибуху гранати, яка була в подарунку до дня народження. Також постраждав 13-річний син Частякова, він у важкому стані. Спершу про трагедію повідомила УП, потім це підтвердив Валерій Залужний.

За словами Валерія Залужного, вибух стався після того, як Геннадій Частяков відкрив пакунок з подарунком, який отримав на свій день народження.

«… Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині...», – зазначив головком ЗСУ.

У Нацполіції уточнили, що трагедія сталась у селі Чайки, що під Києвом. Поранення отримав син Частякова.

«У себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. За його словами, у Частякова дійсно повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши вибух. В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.

Наразі на місці вибуху працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними «Чесно», Геннадій Частяков народився у Донецькій області і у 2012 році невдало балотувався у нардепи як самовисуванець на виборчому окрузі №19, що на Волині. Тоді він поступився «свободівцю» Євгену Мельнику. З прізвищем Частякова також пов’язаний скандал із закупівлею палива для літаків. Як писали «Наші гроші», у 2014 році майже 84 млн грн на поставку палива для Міноборони отримала фірма Частякова, якого пов’язували з родиною тодішнього начальника Генштабу Михайла Куцина. Тоді журналісти заявляли про ризик того, що компанія Частякова не поставила паливо військовим.