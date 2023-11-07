Майор Геннадій Частяков загинув на місці від вибуху

Міністерство внутрішніх справ встановило особу чоловіка, який подарував гранати помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майору Геннадію Частякову. Чоловік, ім’я якого не називають, зізнався, що подарував гранати Частякову та попередив, що вони бойові, повідомила речниця МВС Мар’яна Рева у вівторок, 7 листопада, в ефірі «Радіо Свобода».

Внаслідок підриву однієї з гранат Геннадій Частяков загинув у свій день народження. У чоловіка, який подарував зброю майору, правоохоронці провели обшуки.

«Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію», – повідомила Мар’яна Рева.

Речниця МВС зазначила, що правоохоронці вже провели невідкладні слідчі дії. Надалі буде визначений статус цієї людини. Водночас Мар’яна Рева зазначила, що Частяков, імовірно, не повірив чоловіку, що гранати справжні.

«Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази, свідчення вказують на те, що це був нещасний випадок», – зазначила речниця МВС.

Гранати, отримані Частяковим у подарунок, вилучили. Триває слідство.

Нагадаємо, 6 листопада у власному будинку від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. За даними МВС, майор повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів 13-річному синові.

Частяков забрав гранату в хлопчика та висмикнув кільце у боєприпаса, що спричинило вибух. Внаслідок отриманих поранень чоловік загинув, його сина госпіталізували із тяжкими пораненнями.

У вівторок, 7 листопада, у прес-службі Київської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону повідомили, що загибель Геннадія Частякова розслідують за статтями ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Також правоохоронці уточнили, що трагедія сталась на Петропавлівській Борщагівці.

Інформацію про загибель помічника підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.