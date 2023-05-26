Зловимсником виявився уродженець Запоріжжя

В Чернівцях чоловік зайшов до місцевої лікарні, витягнув гранату і почав погрожувати підірвати оточуючих. Медперсонал на місце події викликав поліцію. Правоохоронці у медзакладі розпочали спеціальну поліцейську операцію.

Надзвичайна подія трапилася над вечір 25 травня в Чернівецькій обласній лікарні швидкої допомоги. За свідченнями медперсоналу близько 18:30 до приймального відділення зайшов невідомий чоловік і почав погрожувати здійснити вибух в коридорі. Очевидці на місце події викликали поліцію.

«До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів медичної установи, про те, що невідомий чоловік в приміщенні лікарні погрожує гранатою. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію», – розповів начальник ГУНП в Чернівецькій області полковник поліції Віктор Нечитайло.

Поліцейські оперативно затримали чоловіка, а предмет схожий на гранату вилучили і передали вибухотехнікам. Порушником виявився 35-річний уродженець міста Запоріжжя. Пояснити для чого він приніс в лікарню гранату, чоловік не зміг. На місці події працювали слідчі, які допитали порушника та свідків. 35-річному уродженцю Запоріжжя можуть інкримінують правопорушення за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає максимум до двох років обмеження волі.