36-річний чоловік погрожував підірвати поліцейських гранатою

36-річний мешканець Жовківщини спробував підірвати поліцейських бойовою гранатою, коли ті приїхали його арештувати за вчинене ним ДТП. Попри спробу втекти, чоловіка затримали, повідомила прес-служба прокуратури 22 березня.

Випадок стався у березні цього року в одному із селищ біля Львова. Проте де і коли саме, у прокуратурі не розголошують. Поліція приїхала до 36-річного чоловіка, аби заарештувати його за рішенням суду. Чоловіка засудили до 5,5 років ув'язнення за вчинене ним раніше ДТП, яке мало тяжкі наслідки. Очевидно, чоловік не погодився з рішенням суду, і коли правоохоронці зайшли до нього на подвір'я, почав поводитися неадекватно.

«Усвідомлюючи причину візиту, фігурант дістав з шафи гранату та почав погрожувати працівникам поліції, що зірве її та повбиває усіх. При цьому він вимагав від правоохоронців, щоб вони залишили його господарство», – повідомили у прокуратурі.

Після погроз підірвати усіх 36-річний зловмисник почав втікати. Він сів в автомобіль та поїхав в сторону сусіднього села, там поліцейські й затримали злочинця.

36-річному чоловіку було повідомлено про підозру за фактом погрози вбивства щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.1 ст. 345 КК України). Максимальне покарання, яке може отримати чоловік, – три роки ув'язнення.