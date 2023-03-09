Вибухотехніки вилучили гранату, ймовірно РГД-5, та запал, які скерували на експертизу

Поліція затримала 34-річного жителя Борислава, який погрожував гранатою клієнтам АЗС у Трускавці. За попередніми даними, йдеться про ручну гранату РГД-5, яку вилучили вибухотехніки.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у ніч на 9 березня. Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення, що на одній з АЗС у Трускавці між клієнтами виник конфлікт, під час якого один з чоловіків погрожував іншим гранатою.

На місце події виїхали поліцейські та вибухотехніки. Побачивши правоохоронців, чоловік викрутив з гранати запал та викинув його. Поліцейські затримали 34-річного жителя Борислава, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські затримали 34-річного жителя Борислава

Вибухотехніки вилучили гранату, ймовірно РГД-5, та запал, які скерували на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.