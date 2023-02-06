32-річного нападника оперативно затримали поліцейські

У Бориславі 16-річний хлопець втрутився у конфлікт, щоб заступитись за літню жінку, та отримав вогнепальне поранення у ногу. Нападника затримали поліцейські.

Як повідомила Нацполіція Львівщини вранці 6 лютого, випадок трапився ввечері в суботу, 4 лютого. 16-річний мешканець Борислава повертався додому та став очевидцем конфлікту між молодим чоловіком та літньою жінкою. Хлопець втрутився, щоб заступитись за жінку, але чоловік мав з собою пристрій для відстрілу гумових куль та вистрелив у нього, влучивши в ногу.

Медики провели операцію та вилучили кулю з ноги хлопця. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника, також жителя Борислава віком 32 роки, та затримали його. Окрім того, поліцейські вилучили зброю, з якої був здійснений постріл, та скерували її на експертне дослідження.

5 лютого слідчі за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.