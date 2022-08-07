Затриманий мешканець Миколаївської області підозрюється у вчинені розбою

У неділю, 7 серпня, у Львові поліцейські затримали мешканця Миколаївської області, якого підозрюють у розбійному нападі. Затримати злочинця вдалося завдяки пильності львів'янки, яка впізнала чоловіка на вулиці, повідомила прес-служба поліції.

Під час патрулювання вулицею Личаківською до патрульних поліцейських підійшла жінка і повідомила, що неподалік перебуває чоловік, якого йомовірно розшукують за тяжкий злочин. Раніше львів'янка прочитала оголошення про розшук цього злочинця в інтернеті. Джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах, підтвердили, що йдеться про переселенця з Миколаївської області, який називає себе іменем Максим і підозрюється у вчиненні розбою.

Двоє патрульних побігли у сторону куди їм вказала львів'янка. І справді, неподалік автостанції патрульні виявили злочинця, якого розшукують. Чоловік сидів на лавці і помітно нервував, також назвав поліцейським вигадане ім'я.

Виявилося, що розшукуваним за розбій є 42-річний мешканець Миколаєвської області. Напередодні, 6 серпня, чоловік вчинив розбійний напад на вул. Леонтовича. Злочинця доставили у відділ поліції. Йому загрожує до семи років ув'язнення.