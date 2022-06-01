Двох нападників на львівський салон краси затримали через п'ять місяців після вчинення злочину

Львівські правоохоронці разом з поліцейськими з Києва та Одеси затримали двох злочинців, які у листопаді минулого року вчинили розбійний напад на салон краси у Львові. Тоді чоловіки увірвалися у центр медичної косметології MM Tutti Belli, розпили в обличчя адміністраторки сльозогінний газ, порозбивали меблі та підпалили приміщення. Про затримання злочинців повідомила прес-служба поліції у вівторок, 1 червня.

За інформацією поліції, затримані чоловіки – 30-річний киянин та 47-річний одесит, неодноразово вчиняли розбійні напади на салони краси. Чоловіки діяли за відпрацьованою схемою – заходили у приміщення, розпилювали сльозогінний газ в обличчя працівникам, після цього нищили майно і підпалювали все.

Так само вони вчинили і 30 листопада 2021 року у Львові. Близько 19:00 злочинці у медичних масках увірвалися у центр медичної косметології MM Tutti Belli, розташований на вулиці Шота Руставелі, там повалили адміністраторку на підлогу, розпилили жінці в обличчя сльозогінний газ, порозбивали меблі і підпалили салон. Під час нападу у приміщенні було троє жінок.

Внаслідок пожежі були завдані матеріальні збитки на значну суму, однак у поліції її не розголошують. Також не розголошують і мотивів цього злочину.

За п'ять місяців після злочину правоохоронці знайшли і затримали непадників. За хуліганство тв умисне знищення майна 30-річному киянину та 47-річному одеситу загрожує від трьох до десяти років ув'язнення. Розслідування ще триває.