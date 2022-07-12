Злочинці побили трьох людей та викрали з дому цінні речі

Поліцейські оперативно затримали двох злочинців, які у ніч на понеділок, 11 липня, вчинили розбійний напад на особняк в одному із сіл Самбірського району. Бандити побили власників особняка та їхнього сина, а також викрали гроші і коштовності, повідомила прес-служба поліції Львівщини наступного дня після злочину.

Ввечері понеділка до поліції звернулася 66-річна жінка і повідомила, що на її родину вчинили розбійний напад. За її словами двоє невідомих увірвалися у будинок, побили її та 68-річного чоловіка, а ще їхнього 43-річного сина. Після цього злочинці викрали з дому цінні речі, документи та гроші. Суму викрадених грошей, як і село, де стався напад, у поліції не розголошують.

За гарячими слідами поліцейським вдалося затримати грабіжників. Ними виявилися двоє чоловіків віком 23 та 34 роки, обоє також мешканці Самбірського району.

Злочинців затримали та вилучили у них викрадені речі. За розбій чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

До слова, в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки, грабежу чи розбою передбачені максимальні покарання.