Затриманий 34-річний грабіжник, який побив та пограбував львів'янина

У Львові поліція затримала 34-річного грабіжника, мешканця міста Березино, що на Одещині. Чоловік побив та пограбував львів'янина. Інцидент трапився ввечері неподалік центру Львова, повідомила поліція у суботу, 23 квітня.

За даними поліції, 15 квітня близько 19:30 вечора на вул. Городоцькій невідомий злочинець напав на 37-річного львів'янина. Чоловіка побили та пограбували. Грабіжник відібрав у львів'янина сумку, у якій були гроші, документи і телефон та втік.

Львівським поліцейським знадобився тиждень, аби встановити особу та знайти грабіжника. Затриманий виявився 34-річним мешканцем Одеської області. У чоловіка вилучили речові докази та помістили у СІЗО.

Грабіжникові висунили обвинувачення у розбої. До слова, в умовах воєнного стану покарання за майнові злочини (крадіжки та пограбування) значно посилилося. Тож за грабіж мешканець Одещини може отримати до п'ятнадцяти років ув'язнення.