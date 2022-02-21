Про інцидент власник будинку сам повідомив поліцію ввечері 20 лютого

21-річний грабіжник потрапив у реанімацію після невдалої спроби пограбувати помешкання 58-річного мешканця Володимира. Ввечері 20 лютого двоє чоловіків проникли у помешкання 58-річного жителя міста Володимира, почали бити його і вимагати гроші. Втім, господар зумів дати відсіч, через що один з нападників отримав серйозні тілесні ушкодження. Наразі він перебуває у реанімації обласної лікарні. Іншого зловмисника також затримала поліція, наразі він перебуває у СІЗО. За розбій юнакам загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався близько 21:00 у неділю, 20 лютого. До поліції Володимира звернувся 58-річний місцевий мешканець та повідомив, що на нього в його ж будинку напали двоє невідомих. Вони наносили йому удари руками й ногами, іншими предметами та вимагали гроші.

Господар грошей не дав та зумів захиститися. Тож розбійники забрали ключі від помешкання і втекли. Втім, вже за декілька годин їх затримали поліцейські. «Співробітники поліції Володимира за гарячими слідами встановили місця перебування нападників. Один з них перебував у квартирі і був майже непритомний, оскільки заявник завдав йому тілесних ушкоджень, захищаючись. Його госпіталізовано до обласної лікарні в реанімацію», – йдеться у повідомленні. Правоохоронці встановили, що напередодні він вчинив грабіж щодо ще одного мешканця Володимира.

Іншого зловмисника також затримали. Наразі він перебуває у СІЗО. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, обоє нападників 2000 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Санкція статті передбачає від семи до 12 років ув'язнення.