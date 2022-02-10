У Луцьку 61-річний чоловік напав на 86-річного перехожого та відібрав у нього 2 тис. грн. Внаслідок інциденту потерпілий втратив свідомість, його доправили до лікарні. Виявити нападника вдалось на наступний день після злочину завдяки камерам відеоспостереження. Його затримали, за статтею про розбій чоловікові загрожує від трьох до семи років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у вівторок, 8 лютого, на проспекті Грушевського у Луцьку. Невідомий чоловік напав на 86-річного мешканця Луцька та відібрав у нього 2 тис. грн. Внаслідок події постраждалий втратив свідомість, його госпіталізували.

Нападника зафіксували камери відеоспостереження, завдяки цьому вже наступного дня, 9 лютого, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 61-річний житель Луцького району, його затримали.

За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до семи років.