Слідчі кваліфікують справу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження

У обласній психлікарні під Луцьком 57-річний пацієнт поранив 57-річного санітара. Працівника медзакладу госпіталізували з колото-різаною раною до Луцької районної лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, наразі справу кваліфікують за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Про інцидент, який стався у обласній психіатричній лікарні у Липинах повідомило агентство «Волинські новини». У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції Волині підтвердила факт нападу. Інцидент стався близько 08:00 у неділю, 31 жовтня. Відомо, що 57-річний пацієнт наніс ножем поранення 57-річному санітару. За яких обставин стався напад, поліція наразі не повідомляє.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, медиків швидкої викликали 0 08:24. Пораненого санітара з різано-колотою раною грудної клітки доправили до Луцької центральної районної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).