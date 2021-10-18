Наразі усі хворі мають легку форму захворювання або ж середнього ступеня

У Волинській обласній психлікарні зафіксували спалах коронавірусу. Станом на понеділок, 18 жовтня, Covid-19 підтвердили у 39 пацієнтів. Їх перевели до ковідного відділення медзакладу, яке розраховане на 50 ліжок. Наразі жоден пацієнт не має дихальної недостатності, усі хворіють у легкій або ж середній формі важкості.

Як розповіла головна лікарка закладу Людмила Юрко агентству «Волинські Новини», перших хворих з підвищеною температурою виявили у вівторок, 12 жовтня. Згодом ПЛР-тести підтвердили, що пацієнти хворі на коронавірус. У той же день в медзакладі розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перевели пацієнтів, у яких підтвердили Covid-19.

Станом на 18 жовтня коронавірус виявили у 39 пацієнтів психлікарні. Всі вони мають легку або середню форму важкості. «Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Утім серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Вони почувають себе задовільно», – розповіла Людмила Юрко.

Коронавірус підтвердили і у персоналу медзакладу. Щоправда, головна лікарка не назвала точну кількість хворих працівників, зазначивши лише, що їх «близько п'яти-шести».

Нагадаємо, у травні 2020 року спалах коронавірусу зафіксували у психіатричній лікарні, що тоді була розташована у селі Олика. Відомо, що тоді від ускладнень недуги померли п'ятеро пацієнтів.