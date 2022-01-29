На Арабатській стрілці у Херсонській області 39-річний чоловік напав на магазин. Зарізавши охоронця, грабіжник забрав з магазину сумку з грошима, після чого підпалив приміщення, повідомила в суботу, 28 січня, херсонська поліція. У злочині підозрюють жителя Миколаївської області, який перед цим приїхав

у гості до продавчині цього магазину.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у ніч з 27 на 28 січня в селі Стрілкове Генічеського району. Грабіжник потрапив до магазину, де в цей час перебував 64-річний охоронець, і наніс йому близько десяти ножових поранень. В результаті останній загинув. Далі чоловік викрав сумку із грошима, в якій було 20 тис. грн і підпалив магазин.

За підозрою у вбивстві, пограбуванні та підпалі поліцейські затримали 39-річного жителя Миколаївської області, який за два тижні до інциденту приїхав жити до працівниці цього магазину. Відомо, що вони познайомилися в інтернеті. Грабіжника затримали на території Одеської області. Відомо, що раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, розбої та умисному пошкодженні майна. Затриманому може загрожувати довічне ув’язнення.