У продуктовий магазин в Стрию увірвався грабіжник в балаклаві та зі зброєю. Погрожуючи продавчині, він забрав гроші з каси і втік. Поліцейські його оперативно затримали.

Розбійний напад на магазин стався ввечері 24 січня.

«Проведеними заходами та за допомогою камер відеоспостереження, які входять до єдиної системи відеонагляду «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 31-річний мешканець райцентру та затримали його за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомили у поліції Львівщини.

У нападника вилучили пневматичний пістолет. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрили за статтею про розбій (ч.1 ст.187 ККУ).