У Стебнику чоловік та жінка пограбували та вбили пенсіонерку. До помешкання 79-річної жінки двоє зловмисників – 27-річні чоловік та жінка – потрапили під виглядом продавців меду. У поліції розповіли, що повідомлення про тіло 79-річної мешканки міста Стебник надійшло 25 січня. Тіло, на якому були сліди насилля, у будинку виявила племінниця загиблої.

На обличчі загиблої виявили гематоми, а на шиї був зав’язаний рушник. Пізніше медики встановили, що причиною смерті жінки стала асфіксія (удушення).

«З'ясувалося, що 23 січня пообіді зловмисники прийшли у будинок під приводом продажу меду. Поки чоловік розмовляв з господинею, його спільниця непомітно пройшла у кімнату та почала шукати гроші. Власниця помешкання помітила це та стала випроваджувати непрошених гостей. Тоді зловмисник декілька разів вдарив її в обличчя, зв’язав руки, а рот зав’язав рушником, щоби не кричала», – повідомили у поліції.

27-річній мешканці Борислава загрожує до восьми років ув'язнення, а її спільнику – довічне позбавлення волі

У Львівській прокуратурі розповіли, що з помешкання зловмисники забрали 4 тис. грн і мобільний телефон та втекли. За декілька днів племінниця виявила свою тітку мертвою.

Поліцейські встановили причетних до злочину. Ними виявилися жителька Борислава та мешканець Харківської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Обидва віком 27 років. Їх затримали.

За інформацією прокураутри, жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також вирішують питання про обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному. За скоєне затриманій 27-річній мешканці Борислава загрожує до восьми років позбавлення волі, а її спільнику, мешканцю Харківської області, – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.