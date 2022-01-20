Відомо, що жінки посварилися, невістка кілька разів вдарила свекруху по голові

39-річна мешканка села Мала Уголька Тячівського району під час сварки побила до смерті свою 74-річну свекруху. Після скоєного жінка сама зателефонувала в поліцію і зізналася. Зараз вона перебуває у СІЗО, за інформацією поліції жінка є на обліку в лікаря-психіатра.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про смерть 74-річної мешканки села Мала Уголька у середу, 19 січня, близько 17:00 правоохоронцям повідомила 39-річна невістка загиблої.

«На місці події поліцейські з’ясували, що приблизно за годину до того між 39-річною жінкою та її свекрухою виникла сварка. Перебуваючи на території подвір’я за місцем їхнього проживання, жінка нанесла своїй 74-річній родичці численні удари по голові. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці», – йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що жінка перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Її затримали, зараз закарпатка перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу. За скоєне 39-річній мешканці Тячівщини загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.