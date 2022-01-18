Вбивця два рази оскаржував вирок у судах різної інстанції

34-річного мешканця села Воля Теребовлянського району Володимира Зозулю засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство 18-річної Діани Муринки. Чоловік після вироку у суді першої інстанції намагався два рази оскаржувати рішення. Врешті цього тижня Верховний суд України відхилив касаційну скаргу адвокатів чоловіка.

Вбивство дівчини трапилося в ніч з 13 на 14 вересня 2019 року в селі Воля Теребовлянського району. «Жертва злочину впродовж кількох років зустрічалася зі своїм 34-річним вбивцею. Згодом дівчина поїхала навчатися до Тернополя і вони перестали спілкуватися. 13 вересня жителька Теребовлянщини приїхала в район на свято разом з друзями. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до потерпілої підбіг колишній. Він з криками вдарив дівчину кулаком по обличчю, а потім, витягнувши ніж, став наносити їй удари», – повідомляє поліції Тернопільщини.

Правоохоронці зазначили, що в той момент до дівчини підбіг її знайомий і почав заступатися за неї, але також отримав порізи. А Володимир Зозуля не відбіг, а продовжував завдавати дівчині удари ножем. Врешті, залишивши скривавлену жертву на землі, вбивця втік та переховувався у лісі, неподалік власного помешкання.

На місце викликали поліцію і швидку. Медики намагалися доставити Діану в лікарню, але вона дорогою до медзакладу стекла кров'ю і померла. Вже згодом судові експерти нарахували на її тілі 20 ножових ран і 4 порізи.

Розслідування тривало маже рік часу. А 5 квітня 2019 року в Теребовлянському районному суді 36-річному Володимиру Зозулі винесли вирок – довічне ув'язнення. Чоловік у судовій залі заперечував свою причетність до вбивства Діани Муринки. Адвокати вбивці подали заяву на апеляцію. І в червня 2021 року Тернопільський апеляційний суд залишив вирок у силі.

«Вбивця подав апеляцію попросивши колегію суддів перекваліфікувати його дії з умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст. 115 КК) на умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), адже максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає від 7-ми до 15 років позбавлення волі», – додають в поліції Тернопільщини.

Однак Володимир Зозуля і його захисники вирішили оскаржувати рішення суддів і надалі, для того аби добитися зменшення терміну ув'язнення. Тому надіслали касаційну скаргу. Але Верховний суд України відхилив клопотання і залишив вирок першої інстанції в силі.