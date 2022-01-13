Габріеллу Яцкович задушив мешканець Виноградова

Правоохоронці розповіли деталі смерті зниклої два тижні тому мешканки Ужгорода Габріелли Яцкович: жінку задушив 30-річний чоловік з Виноградова, з яким вона мала стосунки. Затриманий розповів, що деякий час саме він надсилав повідомлення з телефону потерпілої, аби її родичі не здогадалися про смерть. Про мотиви вбивства наразі нічого не відомо.

Тіло 37-річної Габріелли Яцкович поліцейські виявили ввечері у середу, 12 січня, на горищі будинку в Ужгороді, де вона проживала. Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, за даними слідства, причиною смерті стало удушення. Медики підтвердили й наявні в жінки травми та переломи.

У прес-службі поліції Закарпаття уточнили, що затриманий є 30-річним одруженим чоловіком із Виноградова. Габріелла Яцкович мала стосунки із виноградівцем. Експертиза підтвердила насильницьку смерть жінки: чоловік задушив потерпілу та залишив на горищі будинку.

Поліція провела обшук у Виноградові вдома у затриманого. У чоловіка знайшли документи Габріелли Яцкович та інші речові докази. Попередньо відомо, що у поясненнях затриманий підтвердив, що певний час відповідав на повідомлення з мобільного телефону жінки, аби відвести підозру про її зникнення.

Мешканцю Виноградова уже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка). Розслідування триває. Чоловікові загрожує 15 років тюрми.

Зазначимо, про виявлення тіла дівчини ввечері середи, 12 січня, повідомили користувачі кількох популярних ужгородських груп у Fаcebook. У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET зранку у четвер, 13 січня, підтвердили інформацію про те, що зниклу мешканку Ужгорода Габріеллу Яцкович знайшли мертвою.

Нагадаємо, з ужгородкою Габріеллою Яцкович з 30 грудня 2021 не було зв’язку. Дівчина не вийшла на роботу після свят, не повідомляла рідних про плани щодо довготривалих поїздок та залишила вдома свого собаку. Друзям, які її запрошували в гості на свята, Габріелла відповіла, що відпочиває у Єгипті, проте фотографії, які відправила їм нібито з відпочинку, були просто завантажені з новинних видань. На відсутність дівчини вдома звернули увагу сусіди, які чули, як виє собака. Також на сполох забили на роботі: раніше дівчина ніколи не дозволяла собі пропускати робочі дні без попередження. У поліцію близькі зниклої ужгородки звернулися у понеділок, 10 січня.

У соцмережах знайомі Габріелли Яцкович повідомляли що пробували зв’язатися із дівчиною по Viber, запрошували її в гості, однак вона відповідала, що відпочиває в Єгипті, надсилала фото з пірамідами, які виявилися ілюстраціями до новинних статей про Єгипет за 2019 рік. Також близькі дівчини звернули увагу на те, що у повідомленнях, надісланих у період з 30 грудня по 5 січня, були помилки і стиль був не схожий на той, яким зазвичай дівчина спілкується з друзями.