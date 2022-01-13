Ужгородку почали шукати після відправки з її телефону підозрілих фото з Єгипту

30-річну Габріеллу Яцкович, яка зникла два тижні тому, знайшли мертвою. Поліція виявила тіло дівчини на горищі її будинку в Ужгороді. Відомо, що ужгородку востаннє бачили 30 грудня, правоохоронцям про її зникнення повідомили тільки 10 січня.

Про виявлення тіла дівчини у середу, 12 січня, повідомили користувачі кількох популярних ужгородських груп у Fаcebook. У прес-службі поліції Закарпаття у четвер, 13 січня, ZAXID.NET підтвердили інформацію про те, що зниклу мешканку Ужгорода Габріеллу Яцкович знайшли мертвою. Наразі поліція не розголошує ніяких деталей, оскільки слідство триває.

Нагадаємо, з ужгородкою Габріеллою Яцкович з 30 грудня 2021 року не було зв’язку. Дівчина не вийшла на роботу після свят, не повідомляла рідних про плани щодо довготривалих поїздок та залишила вдома свого собаку. Друзям, які її запрошували в гості на свята, Габріелла відповіла, що відпочиває у Єгипті, проте фотографії, які відправила їм нібито з відпочинку, були просто завантажені з новинних видань. На відсутність дівчини вдома звернули увагу сусіди, які чули, як виє собака. Також на сполох забили на роботі: раніше дівчина ніколи не дозволяла собі пропускати робочі дні без попередження. У поліцію близькі зниклої ужгородки звернулися у понеділок, 10 січня.

У соцмережах знайомі Габріелли Яцкович повідомляли що пробували зв’язатися із дівчиною по Viber, запрошували її в гості, однак вона відповідала, що відпочиває в Єгипті, надсилала фото з пірамідами, які виявилися ілюстраціями до новинних статей про Єгипет за 2019 рік. Також близькі дівчини звернули увагу на те, що у повідомленнях, надісланих у період з 30 грудня по 5 січня, були помилки і стиль був не схожий на той, яким зазвичай дівчина спілкується з друзями.