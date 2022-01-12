18-річний юнак зараз перебуває під наглядом лікарів

У Берегівському районі 18-річний юнак сокирою вбив свою 62-річну тітку, яка ним опікувалася. Тіло жінки виявив її син та заявив у поліцію. Відомо, що хлопець, якого звинувачують у вбивстві, має психічні розлади. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про смерть 62-річної мешканки Берегівського району правоохоронцям повідомив син потерпілої. Чоловік знайшов тіло 62-річної матері у будинку, де вона проживала.

Вчора, 11 січня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство жінки у Берегівському районі. Син загиблої повідомив поліцейським, що за місцем проживання виявив мертвою свою 62-річну матір.

Поліцейські з’ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. «Хлопець має інвалідність через вади психічного розвитку. Після смерті батьків фігурант справи був переданий під опіку тітки. Того вечора, перебуваючи за місцем їх спільного проживання, він взяв сокиру та наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям», – зазначається у повідомленні поліції.

Наразі 18-річноий підозрюваний перебуває у спецпалаті Виноградівської лікарні під наглядом лікарів та під вартою поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Слідство триває.