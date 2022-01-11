У 2017 році чоловік потрапив до в'язниці через вбивство батька

Маневицький райсуд призначив 9 років тюрми чоловікові, який до смерті побив свою 63-річну матір. Як встановило слідство, 36-річний чоловік наніс жінці не менше 30 ударів руками, ногами, а також дерев'яною палицею, що і стало причиною смерті. Відомо, що злочин Олег Борисов вчинив на другий день після звільнення з в'язниці, де відбував покарання за вбивство батька. Суд визнав його винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та призначив 9 років позбавлення волі.

Про вирок Маневицького районного суду від 6 січня повідомила прес-служба обласної прокуратури. У матеріалах справи йдеться, що вбивство сталось 22 липня в селищі Маневичі. Відомо, що обвинувачений перебував у стані сп'яніння. Він наніс не менше 30 ударів руками, ногами та дерев'яною палицею по своїй 63-річній матері, внаслідок чого вона отримала важкі травми і померла на місці.

Як повідомляв ZAXID.NET, злочин Олег Борисов вчинив на другий день після виходу з тюрми. Покарання він відбував через вбивство батька, яке скоїв у 2017 році.

У суді обвинувачений чоловік свою провину не визнав. За його словами, зранку він начебто знайшов п'яну матір біля порогу будинку. Де жінка отримала множинні переломи ребер та інші травми, чоловік пояснити не зміг, лише зазначив, що до цього він не причетний.

Втім, винуватість чоловіка доводили покази свідків та результати експертиз. Відтак суддя Олег Невар визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть) та призначив йому 8 років тюрми. Разом із частково невідбутим покаранням, остаточно йому призначили 9 років ув'язнення.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів в апеляційному суді.