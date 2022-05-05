62-річна мешканка Закарпаття опікувалася племінником після смерті його батьків

За жорстоке вбивство тітки суд відправив 18-річного юнака із Закарпаття на примусове лікування у психіатричній лікарні. Хлопець у січні 2022 року сокирою вбив свою опікунку. Вбивство сталося після побутового конфлікту із тіткою. Юнак наніс 62-річній жінці численні поранення сокирою і ножем. Тіло потерпілої знайшли із ампутованою головою.

Про вирок стосовно 18-річного юнака у четвер, 5 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Інцидент стався у селі Веряця Берегівського району 11 січня 2022 року. Тіло 62-річної місцевої мешканки вдома виявив її син, який викликав поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. «Хлопець має інвалідність через вади психічного розвитку. Після смерті батьків фігурант справи був переданий під опіку тітки. Того вечора, перебуваючи за місцем їх спільного проживання, він взяв сокиру та наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям», – зазначалося у повідомленні поліції.

Як уточнюють у прес-службі прокуратури, слідство встановило, що 18-річний юнак завдав жінці удари сокирою та близько двох десятків ножових поранень. Безпосередньою причиною смерті потерпілої стала повна ампутація голови.

«Після скоєного хлопця оперативно знайшли та затримали правоохоронці. За рішенням суду до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання у спеціальному медичному закладі із суворим наглядом у Дніпрі. Це спричинено наявністю у закарпатця інвалідності внаслідок психічного розладу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Юнака засудили за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Суд ухвалив вирок щодо призначення йому покарання у вигляді застосування примусових заходів медичного характеру – госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом. Там він перебуватиме і проходитиме лікування до повного одужання.