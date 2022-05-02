Луцький суд призначив 14 років ув'язнення неповнолітньому вбивці з Ковеля. Восени 2019 року хлопець, якому тоді було 14 років, зайшов у будинок сусідів і завдав смертельне ножове поранення 41-річній жінці. Також він намагався вбити її чоловіка та доньку, втім, довести справу до кінця не вдалось.

Як встановило слідство, 14-річний юнак здійснив злочин ввечері 3 жовтня 2019 року. Він зайшов в оселю до сусідів та накинувся на них із ножем. Внаслідок удару ножем у серце загинула 41-річна жінка. Її 44-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували у реанімацію. На щастя, він встиг вибити ніж та відігнати зловмисника від 15-річної доньки, яку той двічі порізав у ході переслідування.

За інформацією «Волинських новин», після вбивства хлопець повернувся на місце трагедії та розпитував, що там сталось. Згодом його затримали патрульні поліцейські. Відомо також, що наступного дня після вбивства сім'я підлітка виїхала з Ковеля.

Луцький міськрайонний суд визнав юнака винним. «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав неповнолітнього жителя Ковеля винуватим в умисному вбивстві жінки та у закінченому замаху на умисне вбивство ще двох людей», – йдеться у повідомленні прокуратури Волині.

Йому призначили 14 років ув'язнення. З яких мотивів хлопець здійснив злочин, в прокуратурі не уточнюють.