Луцький суд призначив шість років ув'язнення 53-річному мешканцю Волині за вбивство колеги струменем води. Трагедія сталась на підприємстві Горохівського району, тоді в ході конфлікту зловмисник направив на 42-річного знайомого струмінь води під високим тиском, що пошкодило чоловікові гортань. Відтак той загинув на місці.

Інцидент стався 28 грудня 2020 року на території приватного підприємства «Злагода» в селі Шклинь колишнього Горохівського району, де займаються виробництвом м'ясопродуктів. Слідчі з’ясували, що 53-річний чоловік, який працював прибиральником, під час конфлікту із колегою спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, який потрапив до рота і пошкодив гортань. 42-річний потерпілий загинув на місці.

Спершу кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яка передбачала ув'язнення від семи до 15 років, та згодом справу перекваліфікували. Як повідомила прес-служба прокуратури області 11 лютого, суд визнав 53-річного чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому призначили шість років тюрми.