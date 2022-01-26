У суді обвинувачений чоловік заперечував свою провину, але суд таки визнав його винним

Рожищенський суд призначив 15 років тюрми чоловікові, який шматком пляшки зарізав знайомого. Вбивство сталось в селі Оленівка Луцького району, під час конфлікту чоловік розбив пляшку, наніс уламком удар в область грудної клітки, що спричинило пошкодження судин. Потерпілий помер від втрати крові на місці інциденту. В суді обвинувачений не визнавав свою провину, втім, суд таки визнав його винним в умисному вбивстві. Зазначимо, що в 2007 році чоловік також вчинив умисне вбивство аналогічним способом, за допомогою уламка пляшки.

Як йдеться у вироку Рожищенського районного суду від 21 січня, інцидент стався 10 квітня 2021 року в селі Оленівка Луцького району. Тоді обвинувачений, перебуваючи в стані сп'яніння, під час сварки напав на знайомого з розбитою скляною пляшкою та вдарив його у груди. Потерпілий помер від крововтрати, спричиненої пошкодженням артерії.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. За його словами, у той вечір біля магазину його начебто побили декілька людей, а він з місця події поїхав. Також чоловік заперечував факт розпивання алкоголю. Про обвинуваченого відомо, що він уже мав судимість за вбивство в 2007 році. Тоді в селі Дубище він зарізав чоловіка уламком скляної пляшки, за що сидів у тюрмі та вийшов достроково у 2016 році.

Суддя Інна Гармай дійшла висновку, що чоловік винен у вбивстві, оскільки це підтверджувалось показами свідків. Відтак його визнали винним у порушенні ч.2 п.13 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла умисне вбивство) та призначили йому 15 років ув'язнення. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів в апеляційному суді.