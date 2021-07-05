Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного волинянина, який вдруге скоїв убивство. У 2008 році чоловік вже був засуджений за вбивство з хуліганських мотивів, тоді йому присудили 13 років ув'язнення, хоча з в'язниці він вийшов, відсидівши лише вісім. У квітні цього року він знову вбив людину під час побутового конфлікту і тепер йому загрожує довічне.

Про передачу справи до суду у понеділок, 5 липня, повідомила прес-служба прокуратури Волині. За інформацією Район.Рожище, друге вбивство сталось увечері 10 квітня 2021 року у селі Оленівка Луцького району. Того під час розпивання алкоголю між 37-річним жителем села Дубище та його 34-річним знайомим виник конфлікт. 37-річний чоловік розбив скляну пляшку, вдарив уламком співрозмовника, а тоді втік з місця події. Поліцейські затримали його тієї ж ночі і виявили, що волинянин вже був судимий за вбивство у 2008 році, до того ж те вбивство було скоєне у схожий спосіб.

Правоохоронці не оприлюднюють деталей попереднього вбивства, однак, як стало відомо ZAXID.NET, воно сталося ще у серпні 2007 року. Тоді біля сільського магазину чоловік напав на мешканця села Дубище і під час перепалки вдарив його уламком пляшки.

«Використовуючи малозначний привід, висловлювався в його адресу нецензурною лайкою, застосував фізичне насильство, яке виразилося в нанесенні ударів руками в різні частини тіла та здавлюванні очей. В подальшому розбивши пляшку, спеціально пристосував її для нанесення тілесних ушкоджень, якою умисно з метою вбивства потерпілого наніс йому удар в шию і в такий спосіб позбавив його життя», – йдеться у вироку Волинського апеляційного суду.

У 2007 чоловіку присудили 13 років ув'язнення, однак, як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі Волині, він вийшов достроково – у квітні 2016-го. Зараз прокуратура обвинувачує чоловіка у порушенні п.13 ч.2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене повторно). За цей злочин йому загрожує довічне ув'язнення.