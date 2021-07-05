Працівники магазину викликали «швидку», але врятувати чоловіка не вдалося

У Затоці на Одещині від ножового поранення помер 48-річний мешканець Львівщини, який працював у селищі. Випадок стався у ніч із четверга на п'ятницю, 2 липня. За підозрою у скоєнні вбивства поліція затримала 23-річного жителя Сум, який відпочивав у селищі разом із сім'єю, повідомили у понеділок, 5 липня, у поліції Одеської області.

«Зловмисник вдарив декілька разів ножем 48-річного чоловіка, який приїхав на заробітки з Львівської області, а після цього втік, прихопивши з собою його сумку з речами», – зазначено у повідомленні поліції Одещини.

Фото Нацполіції Одеської області

Як розповіли у коментарі ZAXID.NET у поліції Одещини, за попередньою інформацією, нападник двічі вдарив чоловіка ножем. Відомо, що інцидент стався біля крамниці. Працівники магазину викликали «швидку», але врятувати чоловіка не вдалося. У поліції відмовилися розповісти, за яких обставини сталася подія. Також не розголошують інформації, де працював загиблий. Наразі триває слідство.

Приблизно за дві години після інциденту поліцейські розшукали та затримали нападника. У нього вилучили речові докази: викрадені речі вбитого та ніж, яких він намагався позбутися.

23-річному мешканцю Сум оголосили підозру в умисному вбивстві, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.