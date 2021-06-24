Спершу медикам вдалося запустити серце Юрія Наконечного, тоді його «швидкою» завезли до гелікоптера, але вже там хлопець помер

У четвер, 24 червня, у селище Рудне (передмістя Львова) привезуть тіло загиблого у Польщі 23-річного Юрія Наконечного, який чотири дні тому втопився у Попрочанському озері у місті Тихи, що біля Катовіц.

Як повідомляють польські рятувальники, нещасний випадок стався у неділю, близько 16:00. До служби порятунку на пляжі звернулися відпочивальники, які помітили, як молодий хлопець раптово зник під водою. Згодом виявилося, що хлопець купався на дикому пляжі.

Рятувальники кинулися шукати зниклого українця. У пошуках їм допомагали інші відпочивальники, які також прочісували дно озера. І після 15 хвилин пошуків Юрія Наконечного вдалося знайти. Як повідомляють рятувальники, його знайшли на дні озера за 15 метрів від берега.

Впродовж п’яти хвилин медики надавали Юрієві допомогу і їм таки вдалося запустити його серце. Після цього за хлопцем прилетів гелікоптер, який мав транспортувати його до найближчої лікарні. Однак уже в гелікоптері серце Юрія Наконечного зупинилося і цього разу медикам врятувати його не вдалося.

Юрію Наконечному було 23 роки, хлопець з багатодітної родини, до Польщі виїхав на заробітки.