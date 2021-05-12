Ймовірно винуватцем аварії є жінка, яка керувала легковиком та зіткнулася з вантажівкою

Смертельна аварія сталася вранці вівторка, 11 травня, у селі Слодков-Друґ‎і, що неподалік Любліна. Близько 08:30 автомобіль Seat, у якому їхали українці з дитиною, зіткнувся з вантажівкою Scania. Від удару хлопчик загинув, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Троє громадян України їхали з селища Слодков-Друґ‎і в сторону міста Краснік. За кермом авто була 63-річна жінка. Як вже встановила поліція, водійка не впоралась з керуванням та боком своєї машини зачепила вантажівку Scania, 9-річна дитина, яка сиділа в машині позаду, загинула.

Дитину намагалися врятувати медики, які приїхали на місце аварії, однак безрезультатно (фото поліції)

Аналізи показали, що і 63-річна водійка легковика, і 56-річний водій вантажівки, були тверезими, вони сильних травм не отримали. Обставини цієї аварії встановлюють правоохоронці.

У повідомленні правоохоронців немає інформації з якого саме міста були українці, які потрапили в смертельну ДТП.