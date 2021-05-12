В ДТП у Польщі загинув 9-річний хлопчик з України
Дитині надавали першу допомогу, однак врятувати її не вдалося
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Смертельна аварія сталася вранці вівторка, 11 травня, у селі Слодков-Друґі, що неподалік Любліна. Близько 08:30 автомобіль Seat, у якому їхали українці з дитиною, зіткнувся з вантажівкою Scania. Від удару хлопчик загинув, йдеться у повідомленні місцевої поліції.
Троє громадян України їхали з селища Слодков-Друґі в сторону міста Краснік. За кермом авто була 63-річна жінка. Як вже встановила поліція, водійка не впоралась з керуванням та боком своєї машини зачепила вантажівку Scania, 9-річна дитина, яка сиділа в машині позаду, загинула.
Дитину намагалися врятувати медики, які приїхали на місце аварії, однак безрезультатно (фото поліції)
Аналізи показали, що і 63-річна водійка легковика, і 56-річний водій вантажівки, були тверезими, вони сильних травм не отримали. Обставини цієї аварії встановлюють правоохоронці.
У повідомленні правоохоронців немає інформації з якого саме міста були українці, які потрапили в смертельну ДТП.