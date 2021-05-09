Двоє людей загинули і двоє постраждали в ДТП на Рівненщині 9 травня

У Рівненській області у зіткненні легковика з мікроавтобусом загинули двоє людей, серед яких – немовля, ще двоє людей потрапили до лікарні.

За інформацією рятувальників, аварія сталася у неділю, 9 травня, в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп поблизу розважального закладу Айвенго. Зіткнулися легковик Audi та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Як повідомило «Суспільне», ДТП сталася в селі Колоденка близько 17:20.

«Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi та Mercedes-Benz у ДТП загинув водій легковика та немовля», – повідомила речниця обласного управління поліції Марія Юстицька.

За її словами, до лікарні також доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса. Рух трасою частково ускладнено. Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські.

Фото ГУ ДСНС у Рівненській області

Про родинні зв’язки загиблого чоловіка й немовляти не повідомляється. Вік загиблих і постраждалих також поки невідомий.

Через значну кількість аварій міжнародна траса Київ-Чоп, 185 кілометрів якої пролягає через Рівненщину, визнана найнебезпечнішою трасою в Україні. Такий висновок оприлюднив аналітичний портал Слово і Діло, що займається аналізом та моніторингом даних.

Також раніше у Службі автомобільних доріг «Суспільному» назвали найнебезпечніші ділянки траси Київ – Чоп та додали, що стаються аварії переважно із двох причин: перевищення швидкості і недотримання транспортної дисципліни. Ділянка в Колоденці входить до переліку таких місць.