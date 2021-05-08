Водій ВАЗ вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mercedes

Увечері 8 травня на вулиці Богдана Хмельницького біля ринку «Галицьке перехрестя» трапилася аварія, у результаті якої загинула одна людина.

За інформацією Патрульної поліції Львівщини, зіткнулися три автівки, один постраждалий від госпіталізації відмовився. На ділянці поблизу «Галицького перехрестя» ускладнено рух транспорту.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська уточнила ZAXID.NET, що зіткнулися автомобілі ВАЗ та Mercedes, загинув водій ВАЗ. Судячи з відео, опублікованого прес-службою патрульних, водій ВАЗ не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mercedes.