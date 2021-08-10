ДТП трапилась 8 травня на вул. Хмельницького у Львові

Шевченківський районний суд ув’язнив на три роки водія вантажівки Романа Страхоцького, який вчинив смертельну ДТП біля «Галицького перехрестя» у Львові. Відповідний вирок суд виніс на засіданні 6 серпня.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 8 травня на вул. Хмельницького трапилась ДТП за участі автомобіля ВАЗ та вантажівки Mercedes Benz Axor. Спочатку повідомлялось, що водій ВАЗ не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mercedes. У судовому вироку уточнено, що водій ВАЗ намагався обігнати вантажівку, втім Mercedes у цей момент почав перелаштовуватись у середню смугу руху і в’їхав у легковик. Внаслідок зіткнення ВАЗ перевернувся, його водій загинув.

Під час засідання суду 6 серпня 64-річний Роман Страхоцький повністю визнав свою провину у смертельній ДТП і попросив звільнити його від відповідальності і не вилучати водійські права.

Втім суддя Галина Білінська прийняла рішення ув’язнити Страхоцького на три роки і позбавити його водійських прав на два роки. Роман Страхоцький ще може оскаржити цей вирок в апеляції.