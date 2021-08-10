Впродовж доби 9 серпня у Львівській області внаслідок ДТП загинули три велосипедисти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Перша аварія трапилася близько 14:30 на трасі Львів – Луцьк у с. Прибужани (Кам’янка-Бузька ТГ). Водій автомобіля Mercedes Benz E220, мешканець м. Луцьк 1972 року народження, збив 56-річного велосипедиста зі с. Обидів, який від отриманих травм загинув на місці.

Увечері близько 21:30 між с. Крехів та с. Глинськ (Жовківська ТГ) 23-річний водій автомобіля Renault Scenic, мешканець с. Крехів, збив на смерть велосипедистку, мешканку с. Глинськ 1956 року народження.

Третя аварія трапилася близько 22:40 на автодорозі Давидів – Товщів – Бібрка.

«Мешканець с. Вовчатичі (Ходорівська ТГ) Стрийського району 1994 року народження, керуючи автомобілем марки «АЗЛК-2141», здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Шпильчина (Бібрська ТГ) 1958 року народження, який помер на місці ДТП до приїзду швидкої», – повідомили у депаратменті.

Обставини усіх аварій встановлюють слідчі.