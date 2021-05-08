Скутерист збив дівчинку на пішохідному переході неподалік управління патрульної поліції

Поліція розшукала кур’єра Glovo, який збив на скутері 10-річну дівчинку. Ним виявився 20-річний громадянин Туркменістану. Про це ZAXID.NET дізнався з власних джерел.

Чоловіка затримали на вулиці Князя Романа. Спершу він заперечував свою провину, але в результаті зізнався у скоєному, зараз він дає свідчення.

Як пізніше повідомила прес-служба патрульних, розшукати скутериста вдалося завдяки перехожому на ім’я Олег, який приблизно о 17:00 впізнав на вулиці Князя Романа його скутер.

«Патрульні 1 батальйону вирішили перевірити цю інформацію. Транспортний засіб зупинили. За кермом був 20-річний іноземець. Свою причетність до ДТП він заперечував. Поліцейські оглянули скутер і виявили пошкодження характерні для згаданої ДТП. Тоді хлопець зізнався у скоєному і сказав, де сховав шолом та одяг, в якому був у день аварії», – йдеться в повідомленні.

Інспектори складуть на чоловіка два адмінпротоколи: за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та за залишення місця аварії.

Як інформував ZAXID.NET, аварія трапилася ще 28 квітня. Дівчинка переходила дорогу на пішохідному переході неподалік управління патрульної поліції Львівщини, коли на неї наїхав скутерист з жовтим наплічником Glovo. Через зіткнення вона отримала легкі тілесні ушкодження.