Скутерист у червоному шоломі та з жовтим наплічником Glovo збив дитину і втік

У п’ятницю, 7 травня, львівська поліція оголосила в розшук водія скутера, який на пішохідному переході збив 10-річну дівчинку та втік з місця ДТП. Втікач мав з собою жовтий наплічник з написом Glovо та червоний шолом. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у патрульній поліції.

ДТП трапилася ще 28 квітня, близько 18:00 на вул. Боткіна, 73. Як відомо ZAXID.NET з джерел у поліції, школярка переходила дорогу на пішохідному переході, коли на неї наїхав скутерист. Через зіткнення дівчинка отримала легкі тілесні ушкодження.

Ця аварія сталася за 350 метрів від управління патрульної поліції Львівщини і крім того, що винуватецеві аварії вдалося одразу втекти, того дня поліція не повідомляла про випадок наїзду на малу дитину.

Мотоцикліст, який збив дівчинку, ймовірно працює кур’єром в компанії Glovo. З особливих прикмет водія – червоний шолом. Правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка і знає його місце перебування, телефонувати на гарячу лінію поліції за номером 102.