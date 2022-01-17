Ратнівський районний суд призначив дев'ять років ув'язнення чоловікові, який вбив свою дружину через ревнощі. Трагедія сталась 27 квітня 2020 року, тоді чоловік наніс жінці не менше 60 ударів руками, ногами та дерев'яною палицею, внаслідок чого вона померла. У суді обвинувачений заперечив факт насильства, втім, свідки заявили, що чоловік регулярно бив свою дружину та навіть погрожував їй вбивством.

Як йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 12 січня, вбивство сталось в ніч на 27 квітня 2020 року. Тоді вдома чоловік під час сварки з дружиною через ревнощі наніс їй не менше 60 ударів руками, ногами, а також дерев'яною палицею. Від отриманих травм жінка померла.

У суді чоловік не визнав свою винуватість. Зазначив, що 26 квітня він їздив на риболовлю, але коли повернувся додому, дружини не було. Під час розмови з нею по телефону він начебто почув чоловічий голос. За словами обвинуваченого, жінка начебто повернулась додому в стані сп'яніння і заснула. Зранку вона скаржилась на погане самопочуття, а згодом, коли чоловік викликав медиків, померла під час реанімувальних заходів.

Втім, допитані в суді свідки зазначили, що чоловік часто бив дружину та навіть погрожував їй вбивством. Сама жінка зізнавалась, що може навіть не пережити Великдень, так як чоловік може її вбити, та зазначала, що хоче з ним розлучитись.

Винуватість чоловіка була доведена не лише свідченнями очевидців, а й результатами експертиз. Відтак суддя Василь Лях визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне важке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та призначив йому дев'ять років тюрми. У дохід держави чоловік повинен заплатити 6,9 тис. грн.

Оскаржити вирок можна в апеляційному суді протягом 30 днів.