51-річний мешканець Луцька отримав 11 років ув'язнення за вбивство свого товариша. Інцидент стався у вересні, тоді зловмисник під час сварки наніс 39-річному знайомому понад півсотні ударів ножами. Після цього зняв забруднений кров'ю одяг та викликав поліцію.

Про вирок повідомила прес-служба обласної прокуратури у п'ятницю, 24 грудня. Відомо, що вбивство сталось майже опівночі 4 вересня у Луцьку. Нетверезий 51-річний чоловік у власному помешканні під час сварки завдав 39-річному товаришеві понад півсотні ударів двома ножами. Від отриманих травм чоловік помер.

Слідчі встановили, що після вбивства зловмисник зняв забруднений кров'ю одяг, переодягнувся та викликав правоохоронців. Втім, поліція знайшла захований у квартирі одяг зі слідами крові підозрюваного.

Відтак Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 11 років ув'язнення.