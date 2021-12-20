Маневицький райсуд призначив 7 років тюрми чоловікові, який зарізав власного сина. Вбивство сталось у липні цього року в селі Грузятин Луцького району, тоді між батьком і сином виникла суперечка. Через вікно син намагався проникнути в приміщення літньої кухні, де був батько, але в цей момент він вдарив його ножем. Внаслідок удару чоловік отримав наскрізне пошкодження серця і помер. У суді батько наполягав, що син сам послизнувся і впав на ножа в його руці, втім, суд таки визнав його винним за статтею про умисне вбивство.

Як йдеться у вироку Маневицького районного суду від 14 грудня, інцидент стався 3 липні 2021 року в селі Грузятин Луцького району. Між батьком та сином на грунті тривалих неприязних відносин виникнув конфлікт. Через вікно син намагався потрапити у літню кухню, де перебував його батько, втім, той схопив ножа і вдарив ним сина в область грудної клітки. Таким чином чоловік отримав наскрізне пошкодження серця, що і стало причиною смерті.

У суді батько лише частково визнав свою провину. Він пояснив, що син начебто послизнувся на клейонці, якою був застелений стіл, і впав просто на ніж в руці батька. Просив суд суворо не карати та запевняв, що не бажав смерті синові.

Ще один син чоловіка в суді розповів, що батько та його брат часто сварились у стані сп'яніння. Причому, під час конфліктів його брат намагався розпочати бійку з батьком. Втім, після таких ситуацій наступного дня чоловіки завжди мирились.

Суддя Олег Невар визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 7 років і 3 місяці ув'язнення. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.