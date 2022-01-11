30-річну Габріеллу Яцкович бачили більше десяти днів тому

Вже 12 день в Ужгороді близькі та друзі розшукують 30-річну Габріеллу Яцкович, з якою зараз немає зв’язку. Дівчина не вийшла на роботу після свят, не повідомляла рідних про плани щодо довготривалих поїздок та залишила вдома свого собаку. Друзям, які її запрошували в гості на свята, Габріелла відповіла, що відпочиває у Єгипті, проте фотографії, які відправила їм нібито з відпочинку, були просто завантажені з новинних видань. Близькі зниклої дівчини звернулися у поліцію.

Наразі відомо, що востаннє на зв’язок ужгородка Габріелла Яцкович виходила 30 грудня, на відсутність дівчини вдома звернули увагу сусіди, які чули, як виє собака. Також на сполох забили на роботі: раніше дівчина ніколи не дозволяла собі пропускати робочі дні без попередження.

У соцмережах знайомі Габріелли Яцкович повідомляють, що пробували зв’язатися із дівчиною по Viber, запрошували її в гості Габріелла відповідала, що відпочиває в Єгипті, надсилала фото з пірамідами, які виявилися ілюстраціями до новинних статей про Єгипет за 2019 рік. Також близькі дівчини звернули увагу на те, що у повідомленнях, надісланих у період з 30 грудня по 5 січня, були помилки і стиль був не схожий на той, яким зазвичай дівчина спілкується з друзями.

Друзі Габріелли Яцкович повідомили про її зникнення поліцію. Як зазначили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, правоохоронці отримали повідомлення про зниклу 30-річну ужгородку у понеділок, 10 січня. Дівчину розшукують.