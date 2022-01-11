Чоловік має проблеми з пам'яттю, тож є вірогідність, що він забув дорогу додому

Мешканці громади на Волині вийшли на пошуки зниклого 71-річного односельчанина Володимира Ткачука. Чоловік пішов з дому 5 січня і з тих пір не виходив на зв'язок. У чоловіка є проблеми з пам'яттю, тож місцеві припускають, що він міг забути дорогу додому. Наразі пошуками зниклого волинянина займаються близько 60 людей, серед них поліцейські, рятувальники та місцеві мешканці.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, Володимир Лук'янович Ткачук проживає у селі Грушів Володимир-Волинського району. У середу, 5 січня, чоловік пішов з дому і не повернувся. Це не перший такий випадок, раніше чоловік вже йшов із дому. У чоловіка є проблеми з пам'яттю, тож можливо, що він міг забути дорогу додому.

«Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве. Особливі прикмети: на грудях біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх. Був одягнений у чорну шапку-вушанку, коричневу куртку з хутряним коміром, чорні штани, чоботи, кофта сірого кольору, байкову сорочка в клітку», – повідомляють про прикмети чоловіка у поліції.

Відомо, що у вівторок, 11 січня, жителі Павлівської вирішили також вийшли на пошуки чоловіка. Як повідомляє БУГ, наразі його шукають близько 60 людей, серед них поліцейські, рятувальники та волонтери.

Усіх, кому відома інформація про місцезнаходження чоловіка, поліція просить звертатись за номерами 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102.