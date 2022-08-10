Зниклого сім місяців тому 71-річного мешканця Волині знайшли мертвим у лісі. Тіло Володимира Ткачука виявили неподалік села Грушів, де він проживав. Чому саме загинув чоловік, наразі невідомо, це з'ясує судмедекспертиза.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET старша інспекторка сектору комунікації Анна Павловська, чоловіка знайшли у понеділок, 8 серпня, у лісі неподалік села Грушів Павлівської громади, практично на межі Волинської та Львівської областей.

Ідентифікували чоловіка, фактично, за одягом. При поверхневому огляді слідів насильства не виявили, але точніше причини смерті встановлять судмедексперти. Наразі тіло скерували на експертизу.

Зазначимо, що чоловіка шукали з 5 січня 2022 року. Тоді 71-річний Володимир Ткачук вийшов з дому і не повернувся. У чоловіка були проблеми з пам'яттю, також він не мав з собою мобільного телефону. На його пошуки виходили місцеві мешканці, правоохоронці та волонтери. Зокрема, 11 січня пошукова група налічувала близько 60 осіб.