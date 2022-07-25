Зниклого майже два тижні тому 45-річного селянина з Волині знайшли у одній з криниць. Слідів насильницької смерті не виявили, тіло чоловіка відправили на судмедекспертизу.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, 45-річний мешканець села Козлів Локачинської громади зник 13 липня. Він вийшов зі свого помешкання і з тих пір додому так і не повернувся. На зв'язок також не виходив.

Знайшли його за 11 днів після зникнення у тому ж самому селі, де він проживав. У неділю, 24 липня, родичі виявили тіло чоловіка у одній з місцевих криниць.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявили. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».