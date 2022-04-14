Чоловік вийшов з помешкання на дачному масиві «Дружба» в Ковелі, але більше туди не повертався

У водоймі на дачному масиві знайшли тіло зниклого 17 днів тому мешканця Ковеля Михайла Микитюка. 43-річний чоловік зник 28 березня. Він вийшов із помешкання на дачному масиві «Дружба» і більше на зв'язок не виходив.

Як повідомили у Ковельському районному управлінні поліції, тіло чоловіка знайшли у середу, 13 квітня, у водоймі на дачному масиві. У чоловіка вже не було ознак життя. Чи виявили під час поверхневого огляду сліди насильницької смерті, наразі не повідомляють. Точні причини смерті встановить експертиза.

Додамо, що у розшук мешканця Ковеля Михайла Микитюка оголосили 29 березня. Опівночі 28 березня він вийшов із помешкання на дачному масиві «Дружба», що у Ковелі, але так і не повернувся.

На пошуки чоловіка виходили не лише правоохоронці, а й небайдужі місцеві мешканці. Всього у пошуковій операції було задіяно понад півсотні людей.