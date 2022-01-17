У водоймі біля села Тельчі Луцького району знайшли тіло 43-річного чоловіка. Загиблого помітили перехожі, вони викликали правоохоронців. Особу чоловіка встановили, виявилось, що померлий проживав у цьому ж селі. Причини смерті встановлять судмедексперти, однак, попередньо відомо, що на тілі загиблого не знайшли видимих слідів насильницької смерті.

Про загиблого чоловіка повідомили «Волинські новини». У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції підтвердили, що такий інцидент відбувся у неділю, 16 січня в селі Тельчі Луцького району. До правоохоронців надійшов виклик про те, що у місцевій водоймі знайдено тіло чоловіка.

Особу утопленика встановили, ним виявився 43-річний мешканець села Тельчі. Під час поверхневого огляду на його тілі не знайшли слідів насильницької смерті. Остаточно причини смерті будуть встановлені після судово-медичної експертизи.

Наразі у поліції немає інформації, чи перебував загиблий у розшуку.