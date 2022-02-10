Зниклий чоловік не виходить на зв'язок протягом 12 днів

Волинська поліція оголосила в розшук безвісти зниклого мешканця Ківерців, який пішов з монастиря. Відомо, що 42-річний Сергій Волошин тимчасово проживав у чоловічому монастирі в селі Світязь, але 29 січня покинув храм і з тих пір не виходить на зв'язок.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, 42-річний Сергій Волошин тимчасово проживав у чоловічому монастирі в селі Світязь Ковельського району. 29 січня він покинув територію церковної установи і пішов у невідомому напрямку. Мобільний телефон у чоловіка вимкнений, на зв'язок він не виходить.

«Прикмети: високого зросту, має вуса та бороду, волосся може бути зібрано в пучок, середньої тілобудови. Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це до поліції за телефоном +380509786838 або 102», – йдеться у повідомленні.