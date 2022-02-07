Попри те, що суд визнав місце проживання дитини із матір'ю, чоловік далі переховує дитину в себе

Волинська поліція оголосила в розшук 33-річного чоловіка, який забрав сина у екс-дружини. Улітку 2019 року Роман Заянчуковський без погодження з колишньою дружиною забрав їхнього сина з дитсадка, і з тих пір дитина живе з ним. Хоча, згідно з постановою Верховного суду, 6-річний Ілля повинен жити разом зі своєю матір'ю.

Про розшук 33-річного Романа Заянчуковського прес-служба поліції Волині повідомила у понеділок, 7 лютого. Зазначається, що чоловік без згоди дружини забрав їхнього 6-річного сина Іллю та тривалий час переховує його від матері.

Згідно з постановою Луцького міськрайонного суду, 3 лютого 2021 року подружжя розлучилось після чотирьох років шлюбу через «відсутність взаєморозуміння, неналежне ставлення відповідача до [дружини], небажання надавати матеріальну допомогу на утримання дитини». Також суд постановив, що син має проживати з мамою.

У постанові Верховного суду від 10 листопада йдеться, що 16 травня 2019 року чоловік забрав сина з дитсадка і не повернув матері. В подальшому протягом року дитина жила з батьком. Відтак чоловік подав апеляцію з проханням змінити місце проживання сина, але програв її. Згодом він подав позов до Верховного суду, і там знову отримав відмову.

Поліція просить допомогти встановити місцезнаходження чоловіка. «Якщо Ви володієте інформацією, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за телефоном 0509786838 або 102», – йдеться у повідомленні.