Усіх, хто нещодавно бачив чоловіка, просять звертатись у поліцію за номером 102

У Луцьку чоловік проник у помешкання літньої жінки, побив її та забрав гроші. Інцидент стався близько 13:00 у п'ятницю, 28 січня. Пошуками зловмисника зайнятий весь особовий склад поліції. Громадян, які бачили чоловіка, просять негайно повідомили про це за номером 102.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, у п'ятницю, 28 січня, близько 13:00 зловмисник проник до помешкання літньої жінки у Луцьку. Він побив жінку та забрав у неї значну суму грошей. Поки що точну суму викраденого не повідомляють.

Наразі пошуками чоловіка зайнятий весь особовий склад. «Звертаємося до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102», – зазначила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Як повідомив 12 канал, посилаючись на власні джерела, до пенсіонерки зателефонував чоловік, назвався її сином. Сказав, що потрапив у ДТП, лежить в лікарні в Рівному і попросив 10 тис. доларів. За грошима мав приїхати начебто товариш. Таким чином зловмиснику вдалось потрапити у квартиру жінки на Шота Руставелі. Грабіжник навіть написав розписку про те, що бере кошти, втім, жінка вирішила ще раз зателефонувати синові. Поки набирала номер, зловмисник її побив, забрав гроші і втік.

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